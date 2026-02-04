Vasa Micić u problemu!? Hapoel prinuđen na iznuđen medicinski potez!

MNOGI su tokom meča Crvena zvezda - Hapoel ostali iznenađeni što se Vasilije Micić nije vraćao na parket nakon što je počeo meč u prvoj petorci i odigrao osam minuta.

FOTO: EPA Trener tima iz Tel Aviva, Dimitris Itudis otkrio je posle utakmice da je srpski reprezentativac osetio bol u kolenu. Danas "WALA" piše da će on obaviti testiranje kako bi se ustanovio stepen povrede. U klubu se nadaju da ona nije ozbiljnije prirode. Hapoel u četvrtak igra važnu utakmicu protiv Valensije, a prvi organizator igre ove ekipe je pod znakom pitanja. Vasilije Micić ove sezone prosečno beleži 11,7 poena, 2,2 skoka i 4,1 asistenciju po utakmici.