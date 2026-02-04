Oglasila se Rusija o ubistvu Gadafijevog sina

Rusija odlučno osuđuje ubistvo Saifa al-Islama Gadafija, sina bivšeg lidera Libije Moamera Gadafija, i očekuje da će njegovo ubistvo biti temeljno istraženo, izjavila je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

– Odlučno osuđujemo ovaj zločin. Očekujemo da će biti sprovedena temeljna istraga i da će odgovorni biti privedeni pravdi – istakla je Zaharova. Podsetimo, sin nekadašnjeg libijskog lidera, Saif Gadafi, ubijen je u napadu na kuću u kojoj je boravio u gradu Zintan na severozapadu zemlje.