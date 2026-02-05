Vezenkov najbolji u januaru po izboru Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov proglašen je za MVP za januar mesec u Evroligi.

Bugarski košarkaš je u prvom mesecu 2026. godine prosečno beležio 23,6 poena, 6,7 skokova, sa prosečnim indeksom korisnosti od 29. Olimpijakos je u proteklom mesecu od sedam mečeva upisao šest pobeda, dok je Vezenkov na šest od sedam utakmicama upisao najmanje 20 poena. Najbolju partiju u januaru je imao protiv Makabija na domaćem terenu, gde je ubacio 28 poena, dok je protiv Barselone upisao dabl-dabl sa 20 poena i 11 skokova. Ovo je Vezenkovu peti put kako je