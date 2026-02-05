Ministar pravde Srbije u Briselu obavestio evropskog komesara i o Mrdićevim zakonima

Beta pre 2 sata

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić je u Briselu obavestio komesara EU za pravosuđe Majkla Mekgrata da je "u toku postupak traženja hitnog mišljenja Venecijanske komisije o izmenama pravosudnih zakona" usvojenih u Skupštini Srbije, saopštio je danas Vujićev kabinet.U saopštenju piše da je Vujić zahvalio sagovorniku zbog "kontinuiranog praćenja reforme pravosuđa i konstruktivnih komentara u okviru pregovaračkog procesa za Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava".

Vujić je kazao da je Srbija "u potpunosti posvećena jačanju nezavisnosti, samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sistema, sa posebnim fokusom na zaštitu prava građana".

Ocenio je "da izmene i dopune seta pravosudnih zakona koji su usvojeni u Skupštini Srbije, uključujući inicijative narodnog poslanika Uglješe Mrdića, predstavljaju značajan doprinos efikasnijem radu pravosuđa, boljoj zaštiti prava građana i unapređenju vladavine prava".

U saopštenju piše da je Vujić "istakao potrebu za daljim praćenjem reformi" i "obavestio komesara da je u toku postupak traženja hitnog mišljenja Venecijanske komisije o izmenama pravosudnih zakona".

Obavestio ga je da je tražio i "da se hitno zakaže sednica Visokog saveta tužilaštva (Srbije) u cilju donošenja odluke o upućivanju javnih tužilaca".

Ponovio je spremnost Srbije "da zajedno sa Evropskom komisijom radi na ubrzanju reformskih procesa".

(Beta, 05.02.2026)

Ključne reči

Skupština SrbijeBriselEUreforma pravosuđa

