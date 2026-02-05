Da li će mi se porez na imovinu obračunati i pet godina unazad, ako sad prijavim nekretninu? Ovako to rešava legalizacija

Da li će mi se porez na imovinu obračunati i pet godina unazad, ako sad prijavim nekretninu? Ovako to rešava legalizacija
Rok za prijavu produžen je do 8. februara Nadležni su izjavili da svrha Zakona nije retrospektivno oporezivanje Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda, pristiglo je ukupno 2.026.310 prijava građana za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, poznatom kao „Svoj na svome“. Prijava neupisanih objekata počela je 8. decembra, a interesovanje građana je, prema podacima RGZ, izuzetno
