"Idem da nastavim ono što sam počela..." Bivša tužiteljka za kojom je raspisana poternica u Crnoj Gori ostavila pismo pre bekstva

Blic
"Idem da nastavim ono što sam počela..." Bivša tužiteljka za kojom je raspisana poternica u Crnoj Gori ostavila pismo pre…

Bekstvo Mitrovićeve izazvalo je kritike prema vlasti u Crnoj Gori Policija intenzivno traga za njom na osnovu sudskih naloga "Ne mogu da trpim ovu nepravdu", napisala je navodno bivša specijalna tužiteljka Lidija Mitrović u pismu koje je, pre nego što je pobegla, ostavila porodici, prenose mediji u Crnoj Gori.

U pismu je, prema saznanjima TV Adria, poručila da pozdravlja svoju decu i da "ide da nastavi ono što je započela u Kotoru". Navodno, reč je o lečenju. Policija za Mitrovićevom, koja je osuđena zbog zloupotrebe službenog položaja, saznaje portal Adria, traga nekoliko dana. Da li je pobegla pre ili nakon što je isto to učinio osuđeni šef kriminalne organizacije Miloš Medenica, sin bivše šefice pravosuđa Vesne Medenice, za sada nije poznato. Porodica Mitrovićeve je,
"Građani gledaju kako pravna država prestaje da postoji" Haos u Crnoj Gori, Milatović udario na Spajića: Premijer da smeni…

"Građani gledaju kako pravna država prestaje da postoji" Haos u Crnoj Gori, Milatović udario na Spajića: Premijer da smeni odgovorne odmah ili da sam preuzme odgovornost!

Blic
