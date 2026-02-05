Konačno otkriveno lice muškarca kom je Milica Todorović rodila dete. Krio se 9 meseci, rođenje sina Bogdana slavio do zore

Identitet partnera Milice Todorović zadržan je u tajnosti do proslave povodom rođenja sina.

Na proslavi, partner se razveselio uz muziku i podršku prisutnih. Iako je identitet partnera Milice Todorović, sa kojim je pevačica pre dva dana dobila sina Bogdana, mesecima bio strogo čuvana tajna, na proslavi povodom rođenja naslednika, konačno su svi koji su prisustvovali proslavi mogli da vide o kome je reč. Misteriozni muškarac, koji je uspešno izbegavao javnost više od devet meseci, opustio se na slavlju povodom dolaska naslednika na svet. Na snimcima koji