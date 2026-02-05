Povučen sir sa tržišta Srbije! Inspekcija upala u mlekaru, nezakonito produžavali rok

Blic pre 3 sata
Povučen sir sa tržišta Srbije! Inspekcija upala u mlekaru, nezakonito produžavali rok
Pronađeno je 10 tona ostataka sira kojima je nezakonito produžen rok upotrebe Mlekara trenutno nema redovnu proizvodnju Vanrednom kontrolom veterinarskih inspektora Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sprovedenom 4. februara 2026. godine u mlekari „Kikinda“ u Kikindi, otkrivene su ozbiljne nepravilnosti u vezi sa označavanjem rokova upotrebe sira. Tokom kontrole zatečeno je oko 10 tona ostataka sira parenog testa, koji nastaju prilikom sečenja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

NIN pre 1 sat
Deset tona ostataka sira sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučeni iz prometa

Deset tona ostataka sira sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučeni iz prometa

Danas pre 2 sata
Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja sirevima, ministarstvo sumnja da su bili namenjeni daljoj preradi

Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja sirevima, ministarstvo sumnja da su bili namenjeni daljoj preradi

N1 Info pre 2 sata
Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

Insajder pre 2 sata
Inspekcija povukla 10 tona sira iz mlekare „Kikinda“ zbog lažiranja roka trajanja

Inspekcija povukla 10 tona sira iz mlekare „Kikinda“ zbog lažiranja roka trajanja

Serbian News Media pre 3 sata
Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja siru

Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja siru

Radio 021 pre 3 sata
Inspekcija u Kikindi otkrila deset tona sira sa lažno produženim rokom trajanja

Inspekcija u Kikindi otkrila deset tona sira sa lažno produženim rokom trajanja

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KikindaPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno, vetrovito i lokalna kiša

Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno, vetrovito i lokalna kiša

Naslovi.ai pre 18 minuta
Ministar Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

Ministar Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

Beta pre 8 minuta
PSG: Rehabilitacije Milana Nedića je politika SNS-a

PSG: Rehabilitacije Milana Nedića je politika SNS-a

Beta pre 8 minuta
Tužiteljka: Insistiranje na pitanju imuniteta Selakovića je odugovlačenje, a pomilovanje bi sve zaustavilo

Tužiteljka: Insistiranje na pitanju imuniteta Selakovića je odugovlačenje, a pomilovanje bi sve zaustavilo

Radio 021 pre 3 minuta
Uručene Vukove nagrade, među dobitnicima Željko Joksimović, Igor Mirović...

Uručene Vukove nagrade, među dobitnicima Željko Joksimović, Igor Mirović...

RTV pre 13 minuta