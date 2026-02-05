Skandal u Francuskoj: Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su špijunirali za Kinu, pokušali da ukradu podatke od vitalnog značaja

Dve osobe su zadržane u pritvoru po nalogu istražnog sudije.

Istraga je pokrenuta zbog prikupljanja satelitskih podataka iz mreže Starlink, od važnosti za vojsku. Četiri osobe, uključujući dva kineska državljanina, uhapšene su u Francuskoj zbog sumnje da su špijunirali za Kinu, saopštilo je danas javno tužilaštvo u Parizu. U saopštenju se navodi da su uhapšeni izvedeni pred istražnog sudiju, koji je za dve osumnjičene osobe odredio pritvor, prenosi Rojters. Tužilaštvo je navelo i da je Odeljenje za sajber kriminal pariskog