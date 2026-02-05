Skandal u Francuskoj: Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su špijunirali za Kinu, pokušali da ukradu podatke od vitalnog značaja

Blic pre 4 minuta
Skandal u Francuskoj: Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su špijunirali za Kinu, pokušali da ukradu podatke od vitalnog…

Dve osobe su zadržane u pritvoru po nalogu istražnog sudije.

Istraga je pokrenuta zbog prikupljanja satelitskih podataka iz mreže Starlink, od važnosti za vojsku. Četiri osobe, uključujući dva kineska državljanina, uhapšene su u Francuskoj zbog sumnje da su špijunirali za Kinu, saopštilo je danas javno tužilaštvo u Parizu. U saopštenju se navodi da su uhapšeni izvedeni pred istražnog sudiju, koji je za dve osumnjičene osobe odredio pritvor, prenosi Rojters. Tužilaštvo je navelo i da je Odeljenje za sajber kriminal pariskog
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Da li je ovo kraj mitu o velesili?! Težak udarac za Putina: Ističe sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja sa Amerikom, a…

Da li je ovo kraj mitu o velesili?! Težak udarac za Putina: Ističe sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja sa Amerikom, a uključuje se novi igrač

Blic pre 49 minuta
Oglasila se Melanija Tramp: U kontaktu sam sa Putinovim timom, radimo na oslobađanju ukrajinske dece

Oglasila se Melanija Tramp: U kontaktu sam sa Putinovim timom, radimo na oslobađanju ukrajinske dece

Kurir pre 34 minuta
Si razgovarao sa Putinom: Odnosi su na pravoj putanji, predstavljaju stabilizujući faktor u vreme globalnih turbulencija!

Si razgovarao sa Putinom: Odnosi su na pravoj putanji, predstavljaju stabilizujući faktor u vreme globalnih turbulencija!

Kurir pre 49 minuta
Melanija Tramp: "U kontaktu sam sa Putinovim timom u cilju oslobađanja ukrajinske dece"

Melanija Tramp: "U kontaktu sam sa Putinovim timom u cilju oslobađanja ukrajinske dece"

Telegraf pre 49 minuta
Pojavio se prvi osumnjičeni za učestvovanje u „Sarajevo safariju“

Pojavio se prvi osumnjičeni za učestvovanje u „Sarajevo safariju“

Danas pre 5 sati
Tramp razgovarao sa Sijem o Iranu

Tramp razgovarao sa Sijem o Iranu

Danas pre 6 sati
Dobitnica Nobelove nagrade za mir počela štrajk glađu u zatvoru u Iranu: Traži da vidi porodicu posle 10 godina, pravo na…

Dobitnica Nobelove nagrade za mir počela štrajk glađu u zatvoru u Iranu: Traži da vidi porodicu posle 10 godina, pravo na telefonske pozive i pristup advokatima

Kurir pre 1 dan

Ključne reči

RojtersTužilaštvoKinaParizFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Skandal u Francuskoj: Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su špijunirali za Kinu, pokušali da ukradu podatke od vitalnog…

Skandal u Francuskoj: Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su špijunirali za Kinu, pokušali da ukradu podatke od vitalnog značaja

Blic pre 4 minuta
U jednom od najsmrtonosnijih napada ekstremisti ubili 162 stanovnika dva sela u zapadnoj Nigeriji

U jednom od najsmrtonosnijih napada ekstremisti ubili 162 stanovnika dva sela u zapadnoj Nigeriji

Danas pre 4 minuta
(Video) Nebo se sastavilo sa zemljom: Nezapamćeno nevreme u Hrvatskoj, gradovi poplavljeni; udari vetra orkanski, talasi…

(Video) Nebo se sastavilo sa zemljom: Nezapamćeno nevreme u Hrvatskoj, gradovi poplavljeni; udari vetra orkanski, talasi visoki do 8 metara, kiša puna saharskog peska

Blic pre 54 minuta
Misteriozna smrt tromesečne bebe: Majka prebačena na psihijatriju, starije dete (1) kod hranitelja, a otac uhapšen: Porodična…

Misteriozna smrt tromesečne bebe: Majka prebačena na psihijatriju, starije dete (1) kod hranitelja, a otac uhapšen: Porodična tragedija šokirala Hrvatsku

Blic pre 39 minuta
Da li je ovo kraj mitu o velesili?! Težak udarac za Putina: Ističe sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja sa Amerikom, a…

Da li je ovo kraj mitu o velesili?! Težak udarac za Putina: Ističe sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja sa Amerikom, a uključuje se novi igrač

Blic pre 49 minuta