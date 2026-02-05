Umro Zoran Milojević: Boris Bizetić se oprostio od čuvenog Jablana iz BB Show-a: "Ostavio je iza sebe decu i unuke"
Blic pre 49 minuta
Ševko je, između ostalog, bio i tekstopisac pesama.
Boris Bizetić istakao je da je bio dobar prijatelj. Zoran Milojević Ševko, glumac, romanopisac i dobitnik Andrićeve nagrade, umro je u 71. godini. Tužnu vest je na društvenim mrežama podelio pevač i glumac Boris Bizetić sa kojim je Ševko sarađivao. On se pojavljivao u mnogim ostvarenjima poput "Svemirci su krivi za sve", "Sekula nevino optužen" ali i "Rokeri s Moravu" gde je sarađivao sa Bizetićem. Boris se obratio putem Fejsbuka emotivnom porukom. - Danas je umro