(Video) Nebo se sastavilo sa zemljom: Nezapamćeno nevreme u Hrvatskoj, gradovi poplavljeni; udari vetra orkanski, talasi visoki do 8 metara, kiša puna saharskog peska

Pomorski saobraćaj je poremećen, vetrovi dosežu 137 km/h, a more stvara talase visine do 8 metara Očekuje se nastavak olujnih uslova sa visokim plimama i jakim vetrom do ponoći Obilne padavine, jak jugo i ciklonalna plima zahvatili su Hrvatsku, izazivajući poplave, poremećaje u saobraćaju i štetu duž obale.

Najteže pogođeni su severni Jadran, Split i Kaštela, gde su vatrogasci imali pune ruke posla. Vremenske neprilike ne jenjavaju, a građani se suočavaju s izazovima koje donosi ova snažna ciklona. Ovaj ciklon doneo je ekstremne vremenske uslove, uključujući obilne kiše, vetrove orkanske jačine i visoke talase, što je izazvalo poplave i poremećaje u svakodnevnom životu. Situacija je posebno teška za stanovnike priobalnih područja, gde su plima i poplave ugrozile