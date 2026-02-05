"Za jednom osobom se traga", Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja muškarca koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Blic pre 6 sati
"Za jednom osobom se traga", Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja muškarca koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Zdravko Čolić u to vreme nije bio u Srbiji, a nakon napada se oglasio Uhapšenom je određeno zadržavanje od 48 sati Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom hapšenja osoba koje se sumnjiče da su bacile bombu na kuću Zdravka Čolića.

Ivica Dačić je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, dok se za drugom osobom traga. - Pripadnici
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Uhapšen jedan od osumnjičenih za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, za drugim se traga

Uhapšen jedan od osumnjičenih za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, za drugim se traga

Radio 021 pre 6 minuta
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Vreme pre 16 minuta
ON JE BACIO BOMBU NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA! Uhapšen bombaš, potera za pomagačem!

ON JE BACIO BOMBU NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA! Uhapšen bombaš, potera za pomagačem!

Svet & Skandal pre 3 sata
Dačić: Uhapšen bombaš s Dedinja

Dačić: Uhapšen bombaš s Dedinja

Beta pre 6 sati
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Danas pre 6 sati
Uhapšen bombaš (33) na Čolinu vilu! Ministar Dačić otkrio detalje: U 4.52 sa pomagačem došao do Čolićeve porodične kuće...…

Uhapšen bombaš (33) na Čolinu vilu! Ministar Dačić otkrio detalje: U 4.52 sa pomagačem došao do Čolićeve porodične kuće...

Kurir pre 7 sati
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Politika pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićZdravko ČolićTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslova

Zabava, najnovije vesti »

Unuka moćnog jugoslovenskog političara bila je voditeljka: Udala se za manekena i nestala iz javnosti: Evo kako danas Anja…

Unuka moćnog jugoslovenskog političara bila je voditeljka: Udala se za manekena i nestala iz javnosti: Evo kako danas Anja Ranković izgleda

Blic pre 6 minuta
Mark Ronson dobija najviše priznanje na Brit Awards

Mark Ronson dobija najviše priznanje na Brit Awards

Balkan Rock pre 6 minuta
Dnevni horoskop: Vodolija uspešno privodi kraju sve obaveze koje su zacrtane, Rak treba da privede kraju započeto

Dnevni horoskop: Vodolija uspešno privodi kraju sve obaveze koje su zacrtane, Rak treba da privede kraju započeto

Dnevnik pre 11 minuta
Uhapšen jedan od osumnjičenih za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, za drugim se traga

Uhapšen jedan od osumnjičenih za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića, za drugim se traga

Radio 021 pre 6 minuta
Estrada okupirala ovaj deo Beograda: Kvadrat plaćali do 5.000 evra, evo ko je kome komšija u luksuznom kompleksu

Estrada okupirala ovaj deo Beograda: Kvadrat plaćali do 5.000 evra, evo ko je kome komšija u luksuznom kompleksu

Kurir pre 6 minuta