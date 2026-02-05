„Dok sam ja predsednik, Srbija će biti na evropskom putu“: Vučić za Rojters o snabdevanju gasom, korupciji, pravosudnim zakonima i vanrednim izborima

Danas pre 6 sati  |  FoNet
„Dok sam ja predsednik, Srbija će biti na evropskom putu“: Vučić za Rojters o snabdevanju gasom, korupciji, pravosudnim…

Srbija diversifikuje svoje snabdevanje energentima i mimo Rusije i već je u pregovorima o kupovini prirodnog gasa posredstvom zajedničkog mehanizma Evropske unije, izjavio je za Rojters predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je istakao da razume politiku EU prema ruskim energentima, dodajući da Srbija „mora da prilagodi svoju energetsku politiku određenim zahtevima". Mi i dalje imamo velike zalihe ruskog gasa, ali sve više i više uzimamo od Evropljana, rekao je Vučić, koji dodaje da je cilj Srbije da osigura 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, oko petinu svojih potreba, kroz zajedničku inicijativu EU, kojoj se pridružila prošle godine. Srbija, koja želi da se pridruži EU, je
Vučić: Srbija čvrsto na EU putu, kupuje gas od Rusije, ali planira nabavke i od EU

RTK pre 2 sata
"I dalje ćemo imati velike količine ruskog gasa, ali sve više uzimamo od Evropljana" Vučić za Rojters: Izgradnja gasovoda ka…

Blic pre 8 sati
Vučić: Srbija čvrsto na EU putu, kupuje gas od Rusije, ali planira nabavke i od EU

RTK pre 2 sata
