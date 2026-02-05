“Nećemo dozvoliti fašizaciju društva”: Radomir Lazović sa ulice na kojoj se dva kordona policije isprečilo između antifašista i neonacista

Primetna je velika fašizacija društva, odnosno pokušaj relativizacije zločina koji su vršeni u ime fašista, kvinsliga, okupatora i to se pokušava svake godine, što naravno da nećemo dozvoliti i uvek ćemo stajati na putu ovakvih ideja i tendencija – kaže za Danas Radomir Lazović, kopredsednik Zeleno-levog fronta, koji stoji u grupi antifašsta, naspram fašističkog skupa, dok su između dva kordona policijska kordona. Protest se odvija u centru Beograda, u delu na