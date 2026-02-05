Odbornica niške Skupštine pozvala građane da zaštite firmu Jotel, kojoj se uklanjaju kablovi zbog navodnih dugovanja

Odbornica Skupštine Grada i profesorka Ekonomskog fakulteta u Nišu Tamara Milenković Kerković pozvala je večeras gradane da zaštite telekomunikacionu kompaniju „Jotel“ koja opslužuje jug Srbije i pozvala vlast da „stane sa protivpravnim nasiljem“ nad tim niškim operaterom.

Zbog seče kablova više hiljada korisnika u Nišu ostalo je bez interneta, kablovske televizije i fiksne telefonije. Milenković Kerković je ocenila da „nasilno, bez izdate privremene sudske mere“, uklanjanje kablova „Jotela“ sa stubova javne rasvete u Nišu predstavlja primer neovlašćenog postupanja i protivpravni čin izvršenja bez odluke suda. Po njenim rečima, kablovi najstarijeg niškog operatera uklanjaju se posle „insceniranog i neosnovanog“ jednostranog raskida