Privedeni simpatizeri Milana Nedića nakon pokušaja prilaska skupu antifašista

Nekoliko simpatizera nacističkog saradnika Milana Nedića, koji su se danas okupili u Beogradu, kako bi mu odali poštu, zaobišlo je policiju i pokušalo da priđe drugom, suprotnom skupu antifašista.

Policija ih je sprečila i oni su privedeni, javlja reporterka N1. Na 80. godišnjicu od samoubistva Milana Nedića, u centru Beograda, ispred nekadašnjeg zatvora OZNA, okupili su se najpre antifašisti – na poziv zborova i plenuma tri fakulteta – uz poruku da neće dozvoliti da se prekraja istorija. Sat kasnije, oko 20 časova, grupa muškaraca, uglavnom sa crnim kapuljačama i neretko identičnim maskama preko lica, pokušali su da priđu zgradi i odaju poštu saradniku