Danas pre 5 minuta  |  Fonet
Nekoliko simpatizera nacističkog saradnika Milana Nedića, koji su se danas okupili u Beogradu, kako bi mu odali poštu, zaobišlo je policiju i pokušalo da priđe drugom, suprotnom skupu antifašista.

Policija ih je sprečila i oni su privedeni, javlja reporterka N1. Na 80. godišnjicu od samoubistva Milana Nedića, u centru Beograda, ispred nekadašnjeg zatvora OZNA, okupili su se najpre antifašisti – na poziv zborova i plenuma tri fakulteta – uz poruku da neće dozvoliti da se prekraja istorija. Sat kasnije, oko 20 časova, grupa muškaraca, uglavnom sa crnim kapuljačama i neretko identičnim maskama preko lica, pokušali su da priđu zgradi i odaju poštu saradniku
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Danas pre 45 minuta
Danas u većem delu Srbije promenljivo oblačno

Danas pre 10 minuta
„Trebalo bi da bude veoma zabrinut“: Tramp poslao upozorenje ajatolahu Hamneiju nakon novih tenzija SAD i Irana

Danas pre 2 sata
Osuđena tužiteljka u bekstvu, predsednik Crne Gore traži smene

Danas pre 25 minutajoš 1 povezana
„Dok sam ja predsednik, Srbija će biti na evropskom putu“: Vučić za Rojters o snabdevanju gasom, korupciji, pravosudnim…

Danas pre 3 sata
“Nećemo dozvoliti fašizaciju društva”: Radomir Lazović sa ulice na kojoj se dva kordona policije isprečilo između antifašista…

Danas pre 5 minuta
Kupci će se morati sami da se snađu: Evo čega više neće biti u supermarketima i kafićima! Nova EU uredba stiže 11. februara…

Blic pre 0 minuta
Beogradski studenti i građani ustali protiv obeležavanja Nedićeve godišnjice

Danas pre 5 minuta
Privedeni simpatizeri Milana Nedića nakon pokušaja prilaska skupu antifašista

Danas pre 5 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak, 5. februar: Danas u većem delu Srbije promenljivo oblačno

Beta pre 15 minuta