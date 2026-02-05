„Trebalo bi da bude veoma zabrinut“: Tramp poslao upozorenje ajatolahu Hamneiju nakon novih tenzija SAD i Irana

Danas pre 2 sata  |  FoNet
„Trebalo bi da bude veoma zabrinut“: Tramp poslao upozorenje ajatolahu Hamneiju nakon novih tenzija SAD i Irana

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je danas vrhovnog vođu Irana ajatolaha Alija Hamneija da bi trebalo da bude „veoma zabrinut“ zbog sve većih tenzija sa SAD. „Rekao bih da bi trebalo da bude veoma zabrinut.

Da, trebalo bi“, rekao je Tramp za NBC njuz. Iako je Tramp ostavio otvorenu mogućnost za diplomatsko rešenje, planirani pregovori sa Iranom krajem ove nedelje još nisu izvesni, jer se i dalje razrađuju teme i uslovi. „Ta zemlja je trenutno u haosu. Ušli smo i uništili njihov nuklearni program. Da nismo uklonili to nuklearno oružje, ne bismo sada imali mir na Bliskom istoku, jer arapske zemlje to nikada ne bi mogle da urade. Veoma, veoma su se plašile Irana, ali se
