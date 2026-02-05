Ministarka: ADNOC će imati veoma značajan udeo u NIS-u

Ekapija pre 18 minuta
Ministarka: ADNOC će imati veoma značajan udeo u NIS-u

(Foto: Shutterstock/Adam Radosavljevic) Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas u Abu Dabiju sa rukovodstvom naftne kompanije ADNOC, koja je u odmaklim pregovorima sa MOL-om o kupovini udela Gaspromnjefta u Naftnoj industriji Srbije, o budućoj saradnji u naftnom sektoru naše zemlje.

Đedović Handanović je navela da je sastanak sa rukovodiocima ove kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omarom el Suvaidijem i Naserom el Muhairijem, bio produktivan, dodavši da se radi na tome da zajednička kompanija ADNOK-a i MOL-a bude većinski vlasnik u NIS-u, pri čemu će ADNOC imati veoma značajno učešće u toj zajedničkoj kompaniji, preneo je sajt Vlade. Radi se o državnoj kompaniji UAE koja ima veliko iskustvo u naftnom sektoru, a koja može da razume
