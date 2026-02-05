Partizan odustao od smene: Stojaković ostaje trener crno-belih

Od ranog jutra stižu "jake" vesti iz Fudbalskog kluba Partizan, jer je Upravni odbor satima raspravljao o tome da li bi trebalo otpustiti trenera seniorske postave, Nenada Stojakovića, ili mu, ipak, progledati kroz prste za remi na startu prolećnog dela Mozzart Bet Superlige Srbije, zbog kog je Crvena zvezda skinula crno-bele sa vrha tabele.

Odnosno, dati šansu za popravni, počev od subotnjeg duela sa Radnikom iz Surdulice. U jednom trenutku su sa svih mogućih strana stizale potvrde da je potpredsednik kluba Predrag Mijatović nadglasan na sastanku sa predsednikom Rasimom Ljajićem, potpredsednicom Milkom Forcan i generalnim direktorom, inače njegovim neistomišljenikom na neke osetljive sportske teme Dankom Lazovićem. Samo se čekalo ozvaničenje odluke. Međutim, izdato saopštenje je došlo posle veleobrta,