Partizan odustao od smene: Stojaković ostaje trener crno-belih

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews
Partizan odustao od smene: Stojaković ostaje trener crno-belih

Od ranog jutra stižu "jake" vesti iz Fudbalskog kluba Partizan, jer je Upravni odbor satima raspravljao o tome da li bi trebalo otpustiti trenera seniorske postave, Nenada Stojakovića, ili mu, ipak, progledati kroz prste za remi na startu prolećnog dela Mozzart Bet Superlige Srbije, zbog kog je Crvena zvezda skinula crno-bele sa vrha tabele.

Odnosno, dati šansu za popravni, počev od subotnjeg duela sa Radnikom iz Surdulice. U jednom trenutku su sa svih mogućih strana stizale potvrde da je potpredsednik kluba Predrag Mijatović nadglasan na sastanku sa predsednikom Rasimom Ljajićem, potpredsednicom Milkom Forcan i generalnim direktorom, inače njegovim neistomišljenikom na neke osetljive sportske teme Dankom Lazovićem. Samo se čekalo ozvaničenje odluke. Međutim, izdato saopštenje je došlo posle veleobrta,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

FK Partizan: O smeni Stojakovića posle meča sa Radnikom

FK Partizan: O smeni Stojakovića posle meča sa Radnikom

RTS pre 1 sat
Lazović tražio smenu, Stojaković ostaje trener Partizana

Lazović tražio smenu, Stojaković ostaje trener Partizana

Danas pre 46 minuta
Saopštenje Partizana, odbijen predlog Lazovića i ponude CSKA, Stojaković ostaje!

Saopštenje Partizana, odbijen predlog Lazovića i ponude CSKA, Stojaković ostaje!

Sportske.net pre 1 sat
SK saznaje: Partizan (na kratko) smenio i Stojakovića!

SK saznaje: Partizan (na kratko) smenio i Stojakovića!

Sport klub pre 46 minuta
Stojaković ostaje u Partizanu!

Stojaković ostaje u Partizanu!

Sputnik pre 1 sat
Lazović je tražio da Partizan smeni trenera: Odbijen mu zahtev, stiglo saopštenje

Lazović je tražio da Partizan smeni trenera: Odbijen mu zahtev, stiglo saopštenje

Mondo pre 1 sat
FK Partizan demantovao napise: Nismo smenili trenera, tražili nam Roganovića i Simića!

FK Partizan demantovao napise: Nismo smenili trenera, tražili nam Roganovića i Simića!

Dnevnik pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Predrag MijatovićFudbalCrvena ZvezdaPartizanMilka ForcanUpravni odborSuperligaSurdulicaFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

BUM - Peti Mils dolazi u Evroligu?

BUM - Peti Mils dolazi u Evroligu?

Sportske.net pre 21 minuta
REKORD KOJI ĆE SE DUGO TRAJATI – PAO NAJVEĆI JACKPOT U ISTORIJI ADMIRALBETA

REKORD KOJI ĆE SE DUGO TRAJATI – PAO NAJVEĆI JACKPOT U ISTORIJI ADMIRALBETA

Sportske.net pre 6 minuta
Majk Džejms iznenadio sve: Jedva čeka da Bonga ode iz Partizana!

Majk Džejms iznenadio sve: Jedva čeka da Bonga ode iz Partizana!

Hot sport pre 1 minut
Saša Obradović: Očekivanja? Ne samo da pobedimo, da dominiramo!

Saša Obradović: Očekivanja? Ne samo da pobedimo, da dominiramo!

Sport klub pre 21 minuta
Plivanje: Spartak pomeo konkurenciju: Ekipna titula i 132 medalje na „Polet kupu”

Plivanje: Spartak pomeo konkurenciju: Ekipna titula i 132 medalje na „Polet kupu”

Subotica.com pre 6 minuta