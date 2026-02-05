OTKRIVAMO MK Grupa ne preuzima sama Dijamant: U uljaru ulaze i „kralj mode“ i bivši fudbaler
Forbes pre 3 sata | Aleksandra Bulatović
Odjeknula je nedavno, baš na Svetog Savu, vest da će MK Grupa kupiti Dijamant od Fortenove.
I to se desilo nepun mesec kako je predsednik Srbije najavio vraćanje pojedinih delova prehrambenog sektora u domaće ruke. Dijamant će praviti svakako domaće ruke, ali izgleda da iza ove transakcije ne stoji samo MK Grupa. Pa ni ona direktno. Baš kako su kupci najavili, konačni dogovor i preuzimanje će se obaviti kada stignu odobrenja antimonopolskih komisija. Najmanje jedan zahtev su već podneli. I to slovenačkom antimonopolskom telu. Ono što iznenađuje, iza