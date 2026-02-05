Promenljivo oblačno i vetrovito, u Timočkoj Krajini hladnije i tmurno
U većem delu Srbije danas će biti promenljivo oblačno, dok se u košavskom području i na planinama očekuje vetrovito vreme.
Jutarnje temperature kreću se od -3 stepena u Timočkoj Krajini do 7 stepeni na jugu zemlje, dok će najviša dnevna temperatura u većini krajeva iznositi od 10 do 14 stepeni. Na istoku Srbije biće znatno hladnije, sa maksimalnom temperaturom oko 2 stepena. Tokom popodneva i večeri u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. U Timočkoj Krajini zadržaće se oblačno, tmurno i hladno vreme, uz povremenu slabu kišu tokom celog dana. Vetar će