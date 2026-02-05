Danas promenljivo oblačno i vetrovito, temperatura do 14 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 46 minuta
Danas promenljivo oblačno i vetrovito, temperatura do 14 stepeni

Posle podne i uveče ponegde će biti kratkotrajne kiše.

Duvače slab i umeren vetar. Najniža temperatura će se kretati od -3 do 7 stepeni, a najviša u većini mesta od 10 do 14 stepeni. U petak će u većem delu zemlje biti toplije, pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče sledi prolazno naoblačenje . U Čačku će biti pretežno oblačno, temperatura će se kretati od 1 do 13 stepeni. GZS .
Čačak

