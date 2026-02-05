CIA najavljuje da će prestati da objavljuje "Svetsku knjigu činjenica"

Američke Centralna obaveštajna agencija (CIA) najavila danas da nakon više od šest decenija prestaje sa izdavanjem popularnog referentnog priručnika "World Factbook", odnosno Svetske knjige činjenica.

Odluka objavljena na sajtu CIA nije obrazložena, ali dolazi nakon obećanja direktora Džona Retklifa da će ukinuti programe koji ne doprinose osnovnim misijama agencije, preneo je AP. Svetska knjiga činjenica je prvi put objavljena 1962. godine kao štampani, poverljivi priručnik za obaveštajne oficire, pružajući detaljan prikaz stranih zemalja, njihovih ekonomija, vojski, resursa i društava. Njena praktičnost privukla je i druge savezne agencije, a u roku od