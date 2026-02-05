Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

Vanrednom kontrolom veterinarskih inspektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, u mlekari "Kikinda" u Kikindi, zatečeno je oko 10 tona ostataka sira koji je zbog produženog roka upotrebe povučen iz prometa.

"Tokom kontrole 4. februara 2026. godine u mlekari je zatečeno oko 10 tona ostataka sira koji nastaju prilikom sečenja većeg komada sira. Iako su ti ostaci nastali od sira koji ima određen rok upotrebe, na komadima je nezakonito bio označen duži rok upotrebe nego na originalnom proizvodu od kojeg su nastali, što je nezakonito, pa je povučen iz prometa", navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede. Dodaje se da ovakva praksa predstavlja obmanu potrošača.