Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

Insajder pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

Vanrednom kontrolom veterinarskih inspektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, u mlekari "Kikinda" u Kikindi, zatečeno je oko 10 tona ostataka sira koji je zbog produženog roka upotrebe povučen iz prometa.

"Tokom kontrole 4. februara 2026. godine u mlekari je zatečeno oko 10 tona ostataka sira koji nastaju prilikom sečenja većeg komada sira. Iako su ti ostaci nastali od sira koji ima određen rok upotrebe, na komadima je nezakonito bio označen duži rok upotrebe nego na originalnom proizvodu od kojeg su nastali, što je nezakonito, pa je povučen iz prometa", navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede. Dodaje se da ovakva praksa predstavlja obmanu potrošača.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

NIN pre 11 minuta
Deset tona ostataka sira sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučeni iz prometa

Deset tona ostataka sira sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučeni iz prometa

Danas pre 47 minuta
Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja sirevima, ministarstvo sumnja da su bili namenjeni daljoj preradi

Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja sirevima, ministarstvo sumnja da su bili namenjeni daljoj preradi

N1 Info pre 1 sat
Inspekcija povukla 10 tona sira iz mlekare „Kikinda“ zbog lažiranja roka trajanja

Inspekcija povukla 10 tona sira iz mlekare „Kikinda“ zbog lažiranja roka trajanja

Serbian News Media pre 1 sat
Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja siru

Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja siru

Radio 021 pre 1 sat
Povučen sir sa tržišta Srbije! Inspekcija upala u mlekaru, nezakonito produžavali rok

Povučen sir sa tržišta Srbije! Inspekcija upala u mlekaru, nezakonito produžavali rok

Blic pre 1 sat
Inspekcija upala u mlekaru u Kikindi: Povučen sir sa tržišta Srbije, nezakonito produžavali rok

Inspekcija upala u mlekaru u Kikindi: Povučen sir sa tržišta Srbije, nezakonito produžavali rok

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KikindaPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Novinar kome se sudi zbog "vike" na protestu protiv Miloša Pavlovića: Nisam kriv, radio sam svoj posao

Novinar kome se sudi zbog "vike" na protestu protiv Miloša Pavlovića: Nisam kriv, radio sam svoj posao

N1 Info pre 16 minuta
Počelo suđenje novinaru koji je snimao Miloša Pavlovića: Terete ga da je vikom narušavao javni red

Počelo suđenje novinaru koji je snimao Miloša Pavlovića: Terete ga da je vikom narušavao javni red

N1 Info pre 41 minuta
Novosadski ZLF: Izgradnja crkve na šetalištu Štrand nije u skladu sa urbanističkim planom

Novosadski ZLF: Izgradnja crkve na šetalištu Štrand nije u skladu sa urbanističkim planom

Beta pre 27 minuta
Monarhisti traže zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Srbiji

Monarhisti traže zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Srbiji

Beta pre 7 minuta
„Peta gimnazija nalik na staljinistički gulag, u kojem je diktator poslao upravnika da ih pokori i slomi duh“: Organizovan…

„Peta gimnazija nalik na staljinistički gulag, u kojem je diktator poslao upravnika da ih pokori i slomi duh“: Organizovan protest ispred Pete gimnazije

Danas pre 11 minuta