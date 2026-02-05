MUP: Uhapšena jedna osoba zbog eksplozije u dvorištu porodične kuće na Dedinju

Insajder pre 1 sat
MUP: Uhapšena jedna osoba zbog eksplozije u dvorištu porodične kuće na Dedinju

Uhapšena je osoba S.M. za koju postoje osnovi sumnje da je sa još jednom osobom za kojom se traga, u utorak oko 04.52 aktivirala i bacila ručnu bombu u dvorište porodične kuće na Dedinju, u Beogradu, čime je izazvana materijalna šteta, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije kasno sinoć na instagramu.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u sredu kasno uveče da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte
