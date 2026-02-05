Republički štab: Relativno povoljna meteorološka situacija, vanredna situacija samo još u Priboju

Insajder pre 1 sat
U prvoj polovini februara u Srbiji se očekuje relativno povoljna meteorološka situacija, a vanredna situacija još uvek je na snazi samo u Priboju zbog izlivanja bujičnih potoka, rečeno je danas na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić rekao je da su vanredne situacije u opštinama ukinute, sem u Priboju, dodajući da će ona ostati na snazi još nekoliko dana - dok se ne popravi oštećena putna infrastruktura. Čaušić je kazao da je situacija na terenu apsolutno stabilna, kao i da taj sektor u sedam dana, od prethodne sednice Štaba, nije imao intervencije koje se tiču reagovanja i otklanjanja posledica vremenskih
