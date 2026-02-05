Uhapšen osumnjičeni za namerno paljenje vozila u Beogradu

Policija u Beogradu uhapsila je L.M. (22), zbog sumnje de je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu i da je, sa još jednom osobom za kojom se traga, namerno izazvao požar na vozilu, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Sumnja se da je L.M, sa još jednom osobom, 2. februara, oko 3.22 časa, na parkingu u Ulici Marije Bursać namerno izazvao požar na vozilu, koje je u potpunosti izgorelo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.