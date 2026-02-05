Drama u Dalmaciji! Ovo decenijama nije viđeno: Nevreme donelo plimu, udara orkanski vetar - potopljeni gradovi! Pogledajte kakav je haos u Hrvatskoj (video)

Danima najavljivano nevreme doneo je večeras Dalmaciji velike nevolje.

Zabeležena je jedna od najvećih ciklonalnih plima poslednjih decenija. Širom obale more se prelilo na obale, prodirući do kuća i poslovnih prostora, dok orkanski vetar stvara dodatne probleme. Plima je posebno izražena u Trogiru, Kaštelima, a pod morem se našao i deo obale na splitskim Bačvicama i Firulama. Slična situacija zabeležena je i u Vranjicu, Omišu, Hvaru, Vodicama, na Korčuli... Na zvaničnoj automatskoj meteorološkoj stanici DHMZ-a na Marjanu zabeleženi