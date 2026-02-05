Drama u Dalmaciji! Ovo decenijama nije viđeno: Nevreme donelo plimu, udara orkanski vetar - potopljeni gradovi! Pogledajte kakav je haos u Hrvatskoj (video)

Kurir pre 6 sati  |  Slobodna Dalmacija
Drama u Dalmaciji! Ovo decenijama nije viđeno: Nevreme donelo plimu, udara orkanski vetar - potopljeni gradovi! Pogledajte…

Danima najavljivano nevreme doneo je večeras Dalmaciji velike nevolje.

Zabeležena je jedna od najvećih ciklonalnih plima poslednjih decenija. Širom obale more se prelilo na obale, prodirući do kuća i poslovnih prostora, dok orkanski vetar stvara dodatne probleme. Plima je posebno izražena u Trogiru, Kaštelima, a pod morem se našao i deo obale na splitskim Bačvicama i Firulama. Slična situacija zabeležena je i u Vranjicu, Omišu, Hvaru, Vodicama, na Korčuli... Na zvaničnoj automatskoj meteorološkoj stanici DHMZ-a na Marjanu zabeleženi
