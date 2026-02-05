Inspekcija češlja mlekaru u Kikindi: Hitno se oglasilo Ministarstvo poljoprivrede, hitno se povlači jedan proizvod

Kurir pre 3 minuta
Inspekcija češlja mlekaru u Kikindi: Hitno se oglasilo Ministarstvo poljoprivrede, hitno se povlači jedan proizvod

Vanrednom kontrolom veterinarskih inspektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sprovedenom 4. februara 2026. godine u mlekari „Kikinda“ u Kikindi, otkrivene su ozbiljne nepravilnosti u vezi sa označavanjem rokova upotrebe sira.

Tokom kontrole zatečeno je oko 10 tona ostataka sira parenog testa. Reč je o komadima koji nastaju prilikom sečenja većeg sira. Iako su ti ostaci nastali od sira koji ima određen rok upotrebe, na njima je bio označen duži rok nego na originalnom proizvodu od kojeg su nastali. To u praksi znači da je hrani nezakonito produžen rok trajanja, što nije dozvoljeno. Ovakva praksa predstavlja obmanu potrošača i može dovesti u zabludu građane prilikom kupovine, jer nijedan
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Inspekcija povukla 10 tona sira iz mlekare „Kikinda“ zbog lažiranja roka trajanja

Inspekcija povukla 10 tona sira iz mlekare „Kikinda“ zbog lažiranja roka trajanja

Serbian News Media pre 13 minuta
Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja siru

Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja siru

Radio 021 pre 4 minuta
Povučen sir sa tržišta Srbije! Inspekcija upala u mlekaru, nezakonito produžavali rok

Povučen sir sa tržišta Srbije! Inspekcija upala u mlekaru, nezakonito produžavali rok

Blic pre 19 minuta
Inspekcija u Kikindi otkrila deset tona sira sa lažno produženim rokom trajanja

Inspekcija u Kikindi otkrila deset tona sira sa lažno produženim rokom trajanja

Newsmax Balkans pre 9 minuta
Povlači se jedna vrsta sira, inspekcija u banatskoj mlekari Oglasilo se Ministarstvo poljoprivrede:

Povlači se jedna vrsta sira, inspekcija u banatskoj mlekari Oglasilo se Ministarstvo poljoprivrede:

Dnevnik pre 9 minuta
Inspekcija upala u mlekaru u Kikindi: Povučen sir sa tržišta Srbije, nezakonito produžavali rok

Inspekcija upala u mlekaru u Kikindi: Povučen sir sa tržišta Srbije, nezakonito produžavali rok

Mondo pre 18 minuta
Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja na sirevima, ministarstvo sumnja da su bili namenjeni daljoj preradi

Mlekara u Kikindi nezakonito produžavala rok trajanja na sirevima, ministarstvo sumnja da su bili namenjeni daljoj preradi

N1 Info pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KikindaPoljoprivredaMlekarainspekcija

Društvo, najnovije vesti »

UNS: Ministarstvo kasni sa objavljivanjem liste kandidata za komisije za medijske projekte

UNS: Ministarstvo kasni sa objavljivanjem liste kandidata za komisije za medijske projekte

N1 Info pre 13 minuta
Zbor građana Pirota: Saopštenje povodom nedoličnog ponašanja čelnika Gradske uprave Pirot

Zbor građana Pirota: Saopštenje povodom nedoličnog ponašanja čelnika Gradske uprave Pirot

Plus online pre 9 minuta
Stamenković: Nismo se otuđili-to je propaganda vlasti, u opasnosti rad na poznatim predmetima u TOK

Stamenković: Nismo se otuđili-to je propaganda vlasti, u opasnosti rad na poznatim predmetima u TOK

Beta pre 14 minuta
Ministar Beriša: Prava Albanaca u Srbiji nisu prekršena, ne žele da se sastanu ni sa mnom

Ministar Beriša: Prava Albanaca u Srbiji nisu prekršena, ne žele da se sastanu ni sa mnom

Beta pre 14 minuta
Danas u većem delu Srbije promenljivo oblačno

Danas u većem delu Srbije promenljivo oblačno

Serbian News Media pre 13 minuta