Inspekcija češlja mlekaru u Kikindi: Hitno se oglasilo Ministarstvo poljoprivrede, hitno se povlači jedan proizvod

Vanrednom kontrolom veterinarskih inspektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sprovedenom 4. februara 2026. godine u mlekari „Kikinda“ u Kikindi, otkrivene su ozbiljne nepravilnosti u vezi sa označavanjem rokova upotrebe sira.

Tokom kontrole zatečeno je oko 10 tona ostataka sira parenog testa. Reč je o komadima koji nastaju prilikom sečenja većeg sira. Iako su ti ostaci nastali od sira koji ima određen rok upotrebe, na njima je bio označen duži rok nego na originalnom proizvodu od kojeg su nastali. To u praksi znači da je hrani nezakonito produžen rok trajanja, što nije dozvoljeno. Ovakva praksa predstavlja obmanu potrošača i može dovesti u zabludu građane prilikom kupovine, jer nijedan