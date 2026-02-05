Ovako izgleda otac deteta Milice Todorović: Krio se 9 meseci, sad pokazao pravo lice (foto)

Kurir pre 15 minuta
Ovako izgleda otac deteta Milice Todorović: Krio se 9 meseci, sad pokazao pravo lice (foto)

Milica Todorović trenutno proživljava najlepše dane svog života.

Pevačica uživa u prvim trenucima sa svojim sinom Bogdanom u porodilištu, gde majka i naslednik provode vreme upoznajući se i privikavajući jedno na drugo. Dok je Milica posvećena bebi, ponosni tata je odlučio da dolazak sina na svet obeleži velikim slavljem koje je trajalo do ranih jutarnjih sati. Pevačicin izabranik, kog Milica uspešno čuva daleko od očiju javnosti, sinoć je organizovao proslavu u jednom prestižnom restoranu, na kojoj su se okupili najbliži
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Konačno otkriveno lice muškarca kom je Milica Todorović rodila dete. Krio se 9 meseci, rođenje sina Bogdana slavio do zore

Konačno otkriveno lice muškarca kom je Milica Todorović rodila dete. Krio se 9 meseci, rođenje sina Bogdana slavio do zore

Blic pre 50 minuta
Otpevala ponosnim roditeljima najlepšu pesmu: Kaća Živković rasplakala Milicu Todorović i njenog partnera! Pevačica uživala i…

Otpevala ponosnim roditeljima najlepšu pesmu: Kaća Živković rasplakala Milicu Todorović i njenog partnera! Pevačica uživala i u porodilištu (video)

Kurir pre 1 sat
Isplivao snimak misterioznog dečka Milice Todorović: Zove je u porodilište, a ona ga grli dok joj peva na uvce (video)

Isplivao snimak misterioznog dečka Milice Todorović: Zove je u porodilište, a ona ga grli dok joj peva na uvce (video)

Mondo pre 2 sata
Na slavlju bio i zet koji je ojadio za 60.000 evra: Milica zbog njega godinama nije pričala sa sestrom, podnela i tužbu

Na slavlju bio i zet koji je ojadio za 60.000 evra: Milica zbog njega godinama nije pričala sa sestrom, podnela i tužbu

Mondo pre 2 sata
Ojadio je za 60.000 €, zbog njega nije godinama pričala sa sestrom! Na slavlju povodom rođenja sina Milice Todorović bio…

Ojadio je za 60.000 €, zbog njega nije godinama pričala sa sestrom! Na slavlju povodom rođenja sina Milice Todorović bio muškarac o kom je brujala javnost! foto

Kurir pre 2 sata
Pogledajte lice muškarca kojem je Milica rodila sina: Krio se više od 9 meseci, sad se na snimku jasno vidi

Pogledajte lice muškarca kojem je Milica rodila sina: Krio se više od 9 meseci, sad se na snimku jasno vidi

Telegraf pre 2 sata
(Foto) Prva zajednička fotografija Milice Todorović i oca njenog deteta On joj se naslonio na grudi, čvrsto se grle: "Tata…

(Foto) Prva zajednička fotografija Milice Todorović i oca njenog deteta On joj se naslonio na grudi, čvrsto se grle: "Tata, mama, Bogdan"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Milica Todorovic

Zabava, najnovije vesti »

Huawei predstavio FreeClip 2 i druge inovacije na ekskluzivnom događaju u Beogradu Kupovinom odabranih Samsung televizora…

Huawei predstavio FreeClip 2 i druge inovacije na ekskluzivnom događaju u Beogradu Kupovinom odabranih Samsung televizora, kupci na poklon dobijaju odgovarajući Samsung soundbar Open-ear slušalice: Praktičan izbor za celodnevno nošenje Test: Huawei

Domino magazin pre 40 minuta
Dubai ide korak dalje: Grade prvu ulicu na svetu od zlata

Dubai ide korak dalje: Grade prvu ulicu na svetu od zlata

N1 Info pre 10 minuta
Voja Brajović drži unuka u krilu Ćerka ga krišom slikala i podelila neodoljiv prizor: "Gledaju Labudovo jezero" (foto)

Voja Brajović drži unuka u krilu Ćerka ga krišom slikala i podelila neodoljiv prizor: "Gledaju Labudovo jezero" (foto)

Blic pre 5 minuta
Haos u "Poteri" zbog Gorana Subašića - rekao da ima 65 godina i sada svi guglaju njegovo ime

Haos u "Poteri" zbog Gorana Subašića - rekao da ima 65 godina i sada svi guglaju njegovo ime

Blic pre 50 minuta
Konačno otkriveno lice muškarca kom je Milica Todorović rodila dete. Krio se 9 meseci, rođenje sina Bogdana slavio do zore

Konačno otkriveno lice muškarca kom je Milica Todorović rodila dete. Krio se 9 meseci, rođenje sina Bogdana slavio do zore

Blic pre 50 minuta