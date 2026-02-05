Pogledajte Kako je uhapšena bankarka iz novog sada: Sumnja se da je podizala novac sa računa klijenata u prebacivala ga sebi! (video)

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D.

I. (30) iz okoline Bača, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. - Kako se sumnja, D. I. je u svojstvu blagajnika ekspoziture jedne privatne banke, u periodu od oktobra 2023. do oktobra 2024. godine, bez znanja većeg broja klijenata ove banka, izvršila prevremeno razoročenje njihove devizne štednje koje je sebi isplatila i na taj način pribavila protivpravnu imovinsku korist od 84.745 evra i oštetila banku -