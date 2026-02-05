Univerzalno testo za slatka i slana peciva: Jednostavan recept za vazdušaste kiflice, pogačice...

Priprema peciva ponekad ume da bude prava noćna mora jer sve uradite kako treba, a ipak dobijete nešto što se mrvi, brzo stvrdne, nema zadovoljavajuću teksturu ili ukus, već sutradan nije jestivo...

Međutim, s ovim receptomza dizano testo s jogurtom nema greške, a može da se iskoristi za bilo šta! Sastojci: 1 kg glatkog brašna 1 kocka svežeg kvasca 1 kesica praška za pecivo 1 kašika šećera 250 ml mleka 2 jajeta 400 ml jogurta 50 ml ulja 1 kašičica soli Priprema Izmrvite kvasac, pa dodajte šećer, prelijte toplim mlekom, razmutite i ostavite da odstoji desetak minuta. Dodajte brašno, so i prašak za pecivo, pa promešajte dobro i nalijte ulje i jogurt. Zamesite