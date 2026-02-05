Raspisan konkurs za prijem u 63. padobransku brigadu u Nišu

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za prijem civilnih osoba u profesionalnu vojnu službu zbog popune upražnjenih formacijskih mesta u 63. padobranskoj brigadi u Nišu.

Konkurs je namenjen kandidatima koji žele da zasnuju radni odnos kao profesionalni vojnici na određeno vreme, uz mogućnost kasnijeg produženja ugovora. Osnovna plata je 250.000 dinara -Pravo učešća imaju punoletni državljani Srbije, starosti do 35 godina, sa završenom najmanje četvorogodišnjom srednjom školom, koji su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije. Kandidati ne smeju biti krivično osuđivani na kaznu zatvora dužu od šest meseci, niti