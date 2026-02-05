Srušio se zid stare kuće u Futogu, prekoputa Poljoprivedne škole (VIDEO)

Moj Novi Sad pre 47 minuta
Srušio se zid stare kuće u Futogu, prekoputa Poljoprivedne škole (VIDEO)

U sredu oko 20.30 sati obrušio se zid na starom objektu u Železničkoj ulici u Futogu.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici Portal NS+ koji je objavio i kraći video, incident se dogodio na samom početku ulice, tačnije – prekoputa Poljoprivredne škole, u neposrednoj blizini stanice autobusa broj 56. Prema prvim informacijama, na sreću, nije bilo povređenih lica. Pripadnici policije su odmah izašli na teren i osigurali ovaj deo ulice, a na licu mesta su vatrogasno-spasilačke službe koje proveravaju stabilnost ostatka objekta. Građani su na Viber
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

VIDEO: Obrušio se zid na starom objektu u Futogu, nema povređenih

VIDEO: Obrušio se zid na starom objektu u Futogu, nema povređenih

Radio 021 pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NSFutogFacebookFejsbuk

Vojvodina, najnovije vesti »

VIDEO: Obrušio se zid na starom objektu u Futogu, nema povređenih

VIDEO: Obrušio se zid na starom objektu u Futogu, nema povređenih

Radio 021 pre 7 minuta
Srušio se zid stare kuće u Futogu, prekoputa Poljoprivedne škole (VIDEO)

Srušio se zid stare kuće u Futogu, prekoputa Poljoprivedne škole (VIDEO)

Moj Novi Sad pre 47 minuta
Dnevni horoskop za četvrtak, 5. februar

Dnevni horoskop za četvrtak, 5. februar

Moj Novi Sad pre 1 sat
Konkurs za nadoknadu troškova prevoza studenata u 2026. godini

Konkurs za nadoknadu troškova prevoza studenata u 2026. godini

Subotica.com pre 1 dan
(Video) Ova crkva ne treba da bude predmet razjedinjavanja Gradonačelnik Mićin se obratio pre početka gradske sednice: Protiv…

(Video) Ova crkva ne treba da bude predmet razjedinjavanja Gradonačelnik Mićin se obratio pre početka gradske sednice: Protiv ovog plana su glasala 232 građana, a na Limanu živi 30.000 ljudi

Dnevnik pre 1 dan