Srušio se zid stare kuće u Futogu, prekoputa Poljoprivedne škole (VIDEO)

U sredu oko 20.30 sati obrušio se zid na starom objektu u Železničkoj ulici u Futogu.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici Portal NS+ koji je objavio i kraći video, incident se dogodio na samom početku ulice, tačnije – prekoputa Poljoprivredne škole, u neposrednoj blizini stanice autobusa broj 56. Prema prvim informacijama, na sreću, nije bilo povređenih lica. Pripadnici policije su odmah izašli na teren i osigurali ovaj deo ulice, a na licu mesta su vatrogasno-spasilačke službe koje proveravaju stabilnost ostatka objekta. Građani su na Viber