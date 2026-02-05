Đedović Handanović: ADNOC će imati značajno učešće u zajedničkom preduzeću sa MOL-om, koje će kupiti NIS

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas u Abu Dabiju sa rukovodstvom naftne kompanije ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je u "odmaklim pregovorima" sa MOL o kupovini udela Gaspromnjefta u Naftnoj industriji Srbije (NIS) i njihovoj ulozi u upravljačkim organima NIS. "Radi se na tome da zajednička kompanija ADNOC i MOL bude većinski vlasnik u NIS, dok će ADNOC imati veoma značajno učešće u toj zajedničkoj
