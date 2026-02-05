Novinar kome se sudi zbog "vike" na protestu protiv Miloša Pavlovića: Nisam kriv, radio sam svoj posao

N1 Info pre 16 minuta  |  Mladen Savatović
Nisam kriv i samo sam radio svoj posao - tim rečima branio se danas pred prekršajnim sudijom novinar portala Zoomer Darko Gligorijević koji je prošlog juna uhapšen na protestnom skupu u Studentskom gradu.

Tereti se da je “vikom i galamom narušavao javni red i mir” dok su studenti u blokadi protestovali protiv Miloša Pavlovića, predvodnika takozvanih studenata koji žele da uče. Kaže Gligorijević da je bio na radnom, reporterskom zadatku, kao što bi bio svaki drugi novinar. Gligorijevićeva advokatica smatra da je te večeri policija zloupotrebljena i da nema nikakvog dokaza da je Darko uradio ono što mu se stavlja na teret. Zbog Gligorijevićevog hapšenja i pokretanja
