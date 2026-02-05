Press: Marihuana u Konjuhu je državni posao - da nije tako, provladini tabloidi bi pisali o tome

Urednik nedeljnika Radar Milan Ćulibrk ocenio je suđenje ministru Nikoli Selakoviću kao pozitivan korak, s obzirom na to da se vlast do sada ponašala kao nedodirljiva.

On se osvrnuo i na slučaj najveće zaplene marihuane i okarakterisao ga kao "državni posao", za koji veruje da će posledice snositi samo policajci i tužilac koji su ga obelodanili, ali i na pad nadstrešnice u Novom Sadu, za koji je rekao da je evidentno da je vlast odgovorna i da na površinu isplivavaju jedan po jedan dokument.