Press: Marihuana u Konjuhu je državni posao - da nije tako, provladini tabloidi bi pisali o tome

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Urednik nedeljnika Radar Milan Ćulibrk ocenio je suđenje ministru Nikoli Selakoviću kao pozitivan korak, s obzirom na to da se vlast do sada ponašala kao nedodirljiva.

On se osvrnuo i na slučaj najveće zaplene marihuane i okarakterisao ga kao "državni posao", za koji veruje da će posledice snositi samo policajci i tužilac koji su ga obelodanili, ali i na pad nadstrešnice u Novom Sadu, za koji je rekao da je evidentno da je vlast odgovorna i da na površinu isplivavaju jedan po jedan dokument. Pročitajte više na ovom linku.
Slučaj droge u Konjuhu: Policajca smenjuju, tužiteljku sklanjaju?

Vreme pre 48 minuta
Narkodiler iz Konjuha: Ko stoji iza pet tona zaplenjene marihuane

Vreme pre 5 sati
Ćulibrk: Marihuana u Konjuhu je državni posao - da nije tako, provladini tabloidi bi pisali o tome

N1 Info pre 7 sati
Marihuana i krastavčići, anatomija slučaja

Danas pre 10 sati
Kvisling ili „spasilac“: Ko je bio Milan Nedić i zašto i danas izaziva podele u Srbiji?

Insajder pre 8 minuta
SSP Vračar: Vlast ruši zgradu Aleksandra Obrenovića koja je u postupku dobijanja statusa kulturnog dobra

N1 Info pre 8 minuta
Kreni-promeni: Gerontološki centar u Novom Sadu poskupeo usluge, iako je hrana nedostojna

N1 Info pre 13 minuta
Brankica Janković: Samo informisani građani mogu da stvore istinski demokratsko društvo

N1 Info pre 28 minuta
Ministar pravde Srbije u Briselu obavestio evropskog komesara i o Mrdićevim zakonima

Beta pre 39 minuta