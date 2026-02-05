Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno, vetrovito, sa toplijim periodom i najavom hladnog talasa

Naslovi.ai pre 1 sat

Danas promenljivo oblačno i vetrovito, sutra maglovito i sa prolaznim padavinama, a naredne nedelje očekuje se otopljenje i povratak zimskog vremena.

U većem delu Srbije danas će biti promenljivo oblačno i vetrovito, naročito u košavskom području i na planinama, sa olujnim udarima vetra na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji očekuje se kratkotrajna kiša. Beta Danas Insajder

U Timočkoj Krajini tokom celog dana biće oblačno, tmurno i hladno, sa povremenom slabom kišom ili rosuljom. Jutarnje temperature kreću se od -3 do 2 stepena, dok će na jugu Srbije biti toplije, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 10 do 14 stepeni. Telegraf RTS N1 Info

Vetrovito vreme obeležava današnji dan, sa jakim jugoistočnim vetrom i olujnim udarima u košavskom području, koji će tokom večeri slabiti. Žuti meteoalarm je aktiviran za Banat i Pomoravlje. N1 Info Euronews Vesti online

Za sutra se najavljuje maglovito vreme na severozapadu Vojvodine, u Podrinju i južnim i istočnim krajevima Srbije, sa zadržavanjem magle u Timočkoj i Negotinskoj krajini tokom većeg dela dana. Pre podne će u većini krajeva biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se sredinom dana očekuje prolazno naoblačenje sa slabom kišom i slabim snegom na visokim planinama. Serbian News Media

Početkom sledeće nedelje očekuje se još malo hladnije vreme sa prolaznim padavinama, dok se sredinom nedelje najavljuje jače otopljenje sa dnevnim temperaturama do 19 stepeni. Povratak zimskog tipa vremena moguć je za sledeći vikend, uz povremenu kišu i pljuskove. Dnevnik Mondo