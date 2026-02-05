Čaušić: Situacija na terenu stabilna, sektor nema intervencije zbog vremena

Na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije koja je danas održana pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da je situacija na terenu, što se tiče reagovanja Sektora za vanredne situacije, apsolutno stabilna, dok je pomoćnik ministarke privrede Igor Crnogorac rekao da je u Srbiji snabdevanje električnom energijom prethodnih dana bilo redovno i neometano i da će narednih dana nastaviti sa