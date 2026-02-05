Prijavljivanje za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produženo do 9. februara

Rok za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, usled velike zainteresovanosti koja je uzrokovala preopterećenje sistema za prijavu „Svoj na svomeˮ, produžen je do 9. februara, u ponoć, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Propisani rok je isticao danas, a novonastale okolnosti, kako je saopštilo Ministarstvo, predstavljaju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno. Prijave za legalizaciju, koje putem sistema „Svoj na svomeˮ budu predate do 9. februara u ponoć, smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o sprečenosti za podnošenje. Minitarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je navelo da je sistem "Svoj na svome" najkompleksniji digitalni