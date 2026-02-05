Prijavljivanje za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produženo do 9. februara

NIN pre 13 minuta  |  Beta
Prijavljivanje za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produženo do 9. februara

Rok za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, usled velike zainteresovanosti koja je uzrokovala preopterećenje sistema za prijavu „Svoj na svomeˮ, produžen je do 9. februara, u ponoć, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Propisani rok je isticao danas, a novonastale okolnosti, kako je saopštilo Ministarstvo, predstavljaju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno. Prijave za legalizaciju, koje putem sistema „Svoj na svomeˮ budu predate do 9. februara u ponoć, smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o sprečenosti za podnošenje. Minitarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je navelo da je sistem "Svoj na svome" najkompleksniji digitalni
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo: Zbog preopterećenja sistema prijave za legalizaciju produžene do 9. februara

Ministarstvo: Zbog preopterećenja sistema prijave za legalizaciju produžene do 9. februara

Insajder pre 1 sat
Prijavljivanje za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produženo do 9. februara

Prijavljivanje za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produženo do 9. februara

Glas Šumadije pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

legalizacijaStanoviRGZ

Regioni, najnovije vesti »

Menja se RED VOŽNJE na OVOJ liniji gradskog prevoza zbog izgradnje nadvožnjaka

Menja se RED VOŽNJE na OVOJ liniji gradskog prevoza zbog izgradnje nadvožnjaka

InfoKG pre 33 minuta
Dobar dan iz Kragujevca!

Dobar dan iz Kragujevca!

Glas Šumadije pre 38 minuta
Hitnoj u Kragujevcu u sredu se javljali pacijenti sa vrtoglavicom i povredama

Hitnoj u Kragujevcu u sredu se javljali pacijenti sa vrtoglavicom i povredama

Glas Šumadije pre 8 minuta
NPS: Rezultati u prezentaciji i u stvarnom životu nisu isto

NPS: Rezultati u prezentaciji i u stvarnom životu nisu isto

Jug press pre 28 minuta
Čitaoci javljaju: Ovako izgledaju ulice u Gornjem Sinkovcu

Čitaoci javljaju: Ovako izgledaju ulice u Gornjem Sinkovcu

Jug press pre 28 minuta