Budanov: Drugi krug pregovora protekao konstruktivno

Politika pre 1 sat
Budanov: Drugi krug pregovora protekao konstruktivno

Razgovori trajali pet časova

ABU DABI- Šef kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da je drugi krug pregovora Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, održan u Abu Dabiju, protekao konstruktivno, ali nije izneo detalje o postignutim dogovorima. Budanov je u izjavi za ukrajinski portal RBK-Ukrajina zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na organizaciji i posredovanju u konsultacijama. „Pregovori su zaista protekli konstruktivno.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Završena runda pregovora Ukrajine i Rusije, dogovorena razmena 314 zarobljenika

Završena runda pregovora Ukrajine i Rusije, dogovorena razmena 314 zarobljenika

Serbian News Media pre 1 sat
Završeni mirovni pregovori u Abu Dabiju: Proruski mediji preneli da je Moskva iznela nove zahteve zbog kojih će Kijev zapeniti…

Završeni mirovni pregovori u Abu Dabiju: Proruski mediji preneli da je Moskva iznela nove zahteve zbog kojih će Kijev zapeniti

Blic pre 52 minuta
SAD i Rusija blizu dogovora o nastavku poštovanja sporazuma START

SAD i Rusija blizu dogovora o nastavku poštovanja sporazuma START

Biznis.rs pre 42 minuta
Završen drugi dan pregovora Rusije i Ukrajine: Dogovorena razmena zarobljenika

Završen drugi dan pregovora Rusije i Ukrajine: Dogovorena razmena zarobljenika

Newsmax Balkans pre 47 minuta
Dogovor samo što nije postignut: Ovo moraju da odobre i Tramp i Putin

Dogovor samo što nije postignut: Ovo moraju da odobre i Tramp i Putin

B92 pre 1 sat
Završena runda pregovora Ukrajine i Rusije, dogovorena razmena 314 zarobljenika

Završena runda pregovora Ukrajine i Rusije, dogovorena razmena 314 zarobljenika

Insajder pre 2 sata
Ukrajina i Rusija završile dvodnevnu rundu pregovora: Dogovorena razmena 314 ratnih zarobljenika

Ukrajina i Rusija završile dvodnevnu rundu pregovora: Dogovorena razmena 314 ratnih zarobljenika

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaAbu Dabi

Svet, najnovije vesti »

Prvi put od Hladnog rata velike sile bez formalnog mehanizma kontrole: Da li je svet bliži nuklearnom sukobu?

Prvi put od Hladnog rata velike sile bez formalnog mehanizma kontrole: Da li je svet bliži nuklearnom sukobu?

Insajder pre 17 minuta
Iran zaplenio dva tankera za naftu u persijskom zalivu, privedeno 15 osoba

Iran zaplenio dva tankera za naftu u persijskom zalivu, privedeno 15 osoba

RTV pre 22 minuta
Moldavija spremna da razmotri pristupanje EU bez punopravnog prava članstva

Moldavija spremna da razmotri pristupanje EU bez punopravnog prava članstva

RTV pre 7 minuta
Tramp na Molitvenom doručku: Verovatno ću otići u raj

Tramp na Molitvenom doručku: Verovatno ću otići u raj

RTV pre 17 minuta
Hteli bi, ali ne mogu: Ratne želje evropskog kontinenta

Hteli bi, ali ne mogu: Ratne želje evropskog kontinenta

Pravda pre 22 minuta