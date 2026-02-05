Budanov: Drugi krug pregovora protekao konstruktivno

Razgovori trajali pet časova

ABU DABI- Šef kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da je drugi krug pregovora Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, održan u Abu Dabiju, protekao konstruktivno, ali nije izneo detalje o postignutim dogovorima. Budanov je u izjavi za ukrajinski portal RBK-Ukrajina zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na organizaciji i posredovanju u konsultacijama. „Pregovori su zaista protekli konstruktivno.