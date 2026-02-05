Dve cevi, jedan cilj: Srbija između Moskve i Brisela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija nastaviti da kupuje velike količine gasa od Rusije, ali i da planira da obezbedi 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, što je petina ukupnih potreba, kroz mehanizam zajedničke nabavke gasa Evropske unije, kojem se priključila prošle godine.

Vučić je intervjuu Rojtersu rekao da Srbija diverzifikuje svoje snabdevanje energijom i da je već u pregovorima o kupovini prirodnog gasa kroz zajedničke nabavke EU. Agencija navodi da je Srbija balkanska zemlja koja želi da se pridruži EU i jedan od retkih preostalih kupaca ruskog prirodnog gasa u Evropi pošto više od 80 odsto zaliha nabavlja od Rusije. Vučić je rekao u intervjuu u Predsedništvu Srbije, kako je navedeno, da razume politiku EU prema ruskoj