Kragujevac: Menja se red vožnje na liniji 604

JKP Šumadija obaveštava korisnike gradskog prevoza u Kragujevcu, da se zbog izmene trase na liniji broj 604 Kragujevac – Resnik, od petka 6. februara, menja red vožnje.

Polazak u 04:15 u smeru A (Ćiftina ćuprija - Resnik) pomera se na 04:05 Polazak u 05:40 u smeru A (Ćiftina ćuprija - Resnik) pomera se na 05:30 Polazak u 10:00 u smeru A (Ćiftina ćuprija - Resnik) pomera se na 09:55 Polazak u 11:45 u smeru A (Ćiftina ćuprija - Resnik) pomera se na 11:40 Polazak u 15:45 u smeru A (Ćiftina ćuprija - Resnik) pomera se na 16:00 Polazak u 04:50 u smeru B (Resnik - Ćiftina ćuprija) pomera se na 04:40 Polazak u 06:15 u smeru B (Resnik -