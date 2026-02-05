Simpatizeri Milana Nedića privedeni dok su s kaiševima i palicama pokušali da dođu do antifašista

Radio 021 pre 7 minuta  |  Beta
Policija je u centru Beograda privela nekoliko simpatizera nacističkog saradnika Milana Nedića, predsednika kolaboracionističke "Vlade narodnog spasa" tokom okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu.

Oni su se sinoć okupili u Beogradu da bi obeležili godišnjicu samoubistva Nedića koje je izvršio 1946. godine pošto je uhvaćen da bi mu se sudilo kao ratnom zločincu. Desničari su s palicama i kaiševima zaobišli policiju i pokušali da priđu skupu antifašista i obračunaju se s njima, ali ih je policija sprečila i privela. Ispred nekadašnjeg zatvora službe OZNA gde je pre tačno 80 godina 1946. Nedić izvršio samoubistvo, okupili su se najpre antifašisti - na poziv
