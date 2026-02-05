Vučić: Srbija čvrsto na EU putu, kupuje gas od Rusije, ali planira nabavke i od EU

RTK pre 1 sat
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u intervjuu za Rojters da će Srbija nastaviti da kupuje velike količine gasa od Rusije, ali da i dalje ostaje čvrsto na evropskom putu, kao i da planira da obezbedi 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, što je petina naših ukupnih potreba, kroz mehanizam zajedničke nabavke gasa Evropske unije. Vučić je rekao da Srbija uveliko diverzifikuje svoje snabdevanje energijom i da je već u pregovorima o kupovini
