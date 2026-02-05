Još jedan velikan pao u Emiratima - Dubai ozbiljan kandidat za plej-in

RTS pre 20 minuta
Još jedan velikan pao u Emiratima - Dubai ozbiljan kandidat za plej-in

Košarkaši Dubaija pobedili su posle preokreta Real Madrid rezultatom 93:85 (11:19, 26:25, 32:24, 24:17) u okviru 27. kola Evrolige.

Još jednom je Dubai pred svojim navijačima napravio veliki preokret i pobedio, baš kao i pre nekoliko dana protiv Olimpijakosa upisavši 13. pobedu. Trijmuf za Dubai znači jer je i dalje u igri za plej-in, dok je Real upisao 11. poraz i ukoliko mu se ne poklope ostali rezultati, Madriđani će ispasti iz prvih šest. Tvrd početak meča na oba kraja parketa obeležio je uvodne minute, pa je posle pet minuta igre i prvog televizijskog tajm-aut na semaforu stajalo 7:7.
