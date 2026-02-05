Ministar Popović: Vakcinu protiv raka prvi će primiti pacijenti iz Rusije i Srbije

RTS pre 39 minuta
Ministar Popović: Vakcinu protiv raka prvi će primiti pacijenti iz Rusije i Srbije

U Moskvi je danas održan sastanak ministra zdravlja Ruske Federacije Mihaila Muraška i ministra u Vladi Republike Srbije i kopredsedavajućeg Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, dr Nenada Popovića. Razgovori su bili posvećeni unapređenju saradnje u oblasti zdravstva, sa posebnim fokusom na onkologiju i inovativne terapije.

Sastanku su prisustvovali i vodeći ruski onkolog prof. dr Andrej Kaprin i direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „N. F. Gamaleja“, prof. dr Denis Logunov. Tokom razgovora istaknuto je da Rusija raspolaže jednim od najrazvijenijih sistema onkološke medicine u svetu, sa vodećim institucijama koje omogućavaju sveobuhvatno lečenje onkoloških pacijenata – od najsavremenije dijagnostike, preko različitih terapijskih metoda, do
