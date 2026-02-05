"Petrohemija" pokrenula proizvodnju, u toku pregovori ADNOK-a i MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u

Posle dva meseca pauze, zbog uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, pančevačka "Petrohemija" od danas ponovo radi. Prekid u proizvodnji iskoristili su za izvođenje manjih radova, što će doprineti pouzdanijem radu fabrike. U toku su pregovori mađarskog MOL-a i ADNOK-a, državne naftne kompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa "Gaspromnjeftom", o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije, potvrdila je iz Dubaija ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

"Petrohemija" ponovo radi, ali pregovori oko Rafinerije su sada vezani za vlasničke udele. Važno je da je Srbija uključena u razgovore kaže resorna ministarka i dodaje da se nastavljaju. Kompanija Adnok je renomirana kompanija sa ogromnim iskustvom i razgovori se vode i o dodatnoj kupovini udela Srbije od još pet odsto vlasništva. "Oni su u poodmaklim pregovorima sa MOL-om o kupovini udela 'Gaspromnjefta' u Naftnoj industriji Srbije. Radi se na tome da zajednička