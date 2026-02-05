"Petrohemija" pokrenula proizvodnju, u toku pregovori ADNOK-a i MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u

RTS pre 22 minuta
"Petrohemija" pokrenula proizvodnju, u toku pregovori ADNOK-a i MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u

Posle dva meseca pauze, zbog uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, pančevačka "Petrohemija" od danas ponovo radi. Prekid u proizvodnji iskoristili su za izvođenje manjih radova, što će doprineti pouzdanijem radu fabrike. U toku su pregovori mađarskog MOL-a i ADNOK-a, državne naftne kompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa "Gaspromnjeftom", o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije, potvrdila je iz Dubaija ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

"Petrohemija" ponovo radi, ali pregovori oko Rafinerije su sada vezani za vlasničke udele. Važno je da je Srbija uključena u razgovore kaže resorna ministarka i dodaje da se nastavljaju. Kompanija Adnok je renomirana kompanija sa ogromnim iskustvom i razgovori se vode i o dodatnoj kupovini udela Srbije od još pet odsto vlasništva. "Oni su u poodmaklim pregovorima sa MOL-om o kupovini udela 'Gaspromnjefta' u Naftnoj industriji Srbije. Radi se na tome da zajednička
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović s čelnicima ADNOC-a o mogućem dodatnom udelu Srbije u NIS-u

Đedović Handanović s čelnicima ADNOC-a o mogućem dodatnom udelu Srbije u NIS-u

Bloomberg Adria pre 1 sat
ADNOC i MOL u pregovorima o preuzimanju većinskog udela u NIS-u

ADNOC i MOL u pregovorima o preuzimanju većinskog udela u NIS-u

Serbian News Media pre 1 sat
Đedović Handanović razgovarala o NIS-u sa predstavnicima ADNOK-a

Đedović Handanović razgovarala o NIS-u sa predstavnicima ADNOK-a

Radio 021 pre 1 sat
Đedović razgovarala sa predstavnicima ADNOK-a: Arapi će imati značajno učešće u zajedničkom preduzeću

Đedović razgovarala sa predstavnicima ADNOK-a: Arapi će imati značajno učešće u zajedničkom preduzeću

Forbes pre 2 sata
Ministarka energetike Srbije razgovarala o NIS-u sa predstavnicima ADNOKA

Ministarka energetike Srbije razgovarala o NIS-u sa predstavnicima ADNOKA

Insajder pre 3 sata
Đedović Handanović: ADNOC će imati značajno učešće u zajedničkom preduzeću sa MOL-om, koje će kupiti NIS

Đedović Handanović: ADNOC će imati značajno učešće u zajedničkom preduzeću sa MOL-om, koje će kupiti NIS

N1 Info pre 3 sata
Ministarka energetike u Abu Dabiju razgovarala o NIS-u sa kompanijom ADNOC

Ministarka energetike u Abu Dabiju razgovarala o NIS-u sa kompanijom ADNOC

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PetrohemijaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Vrednost bitkoina na najnižem nivou od oktobra 2024.

Vrednost bitkoina na najnižem nivou od oktobra 2024.

Danas pre 53 minuta
ECB zadržala ključnu kamatnu stopu na 2 odsto, računa na stabilizaciju inflacije

ECB zadržala ključnu kamatnu stopu na 2 odsto, računa na stabilizaciju inflacije

Nedeljnik pre 47 minuta
Boing 787 Er Indije poleteo sa tehničkim problemom, britanski regulator pokreće istragu

Boing 787 Er Indije poleteo sa tehničkim problemom, britanski regulator pokreće istragu

Aero.rs pre 52 minuta
Česi ulažu 50 miliona evra u luksuzni hotel u Kaštel Starom: Objekat s 150 soba, wellness centrom i konferencijskim sadržajima…

Česi ulažu 50 miliona evra u luksuzni hotel u Kaštel Starom: Objekat s 150 soba, wellness centrom i konferencijskim sadržajima planiran do 2028. godine

Kurir pre 23 minuta
Kako da vam plata ne nestane pre kraja meseca: Prestanite da kupujete ove stvari, samo mislite da su vam potrebne

Kako da vam plata ne nestane pre kraja meseca: Prestanite da kupujete ove stvari, samo mislite da su vam potrebne

Dnevnik pre 57 minuta