Najmanje 216 militanata ubijeno u Pakistanu, vojska kaže da je operacija okončana

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
Najmanje 216 militanata ubijeno u Pakistanu, vojska kaže da je operacija okončana

ISLAMABAD - Najmanje 216 militanata ubijeno je u pakistanskoj pokrajini Beludžistan, saopštila je danas vojska Pakistana.

Kako se navodi, operacija je okončana, prenosi Rojters. Pakistanska policija u sredu je saopštila da je najmanje 58 osoba ubijeno u sukobima, kao i da među stradalima ima i policajaca i civila. Napadi su počeli u subotu koordinisanim napadima Beludžistanske oslobodilačke vojske (BLA) na škole, banke, pijace i bezbednosne objekte širom pokrajine. U međuvremenu, Savet bezbednosti UN osudio je najnoviji talas militantnih napada u jugozapadnom Pakistanu. U saopštenju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Najmanje 216 militanata ubijeno u Pakistanu, vojska kaže da je operacija okončana

Najmanje 216 militanata ubijeno u Pakistanu, vojska kaže da je operacija okončana

Insajder pre 8 minuta
Vojska okončala operaciju u Pakistanu: Mnogo žrtava, oglasio se i Savet bezbednosti

Vojska okončala operaciju u Pakistanu: Mnogo žrtava, oglasio se i Savet bezbednosti

B92 pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiPakistanIslamabadRojters

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 216 militanata ubijeno u Pakistanu, vojska kaže da je operacija okončana

Najmanje 216 militanata ubijeno u Pakistanu, vojska kaže da je operacija okončana

Insajder pre 8 minuta
„Trampova kandidatkinja“: Vjosa Osmani pokušava da obezbedi sebi još jedan mandat

„Trampova kandidatkinja“: Vjosa Osmani pokušava da obezbedi sebi još jedan mandat

NIN pre 29 minuta
CIA najavljuje da će prestati da objavljuje "Svetsku knjigu činjenica"

CIA najavljuje da će prestati da objavljuje "Svetsku knjigu činjenica"

Insajder pre 28 minuta
Si Đinping se nada da će sarađivati sa Trampom u upravljanju brodom kinesko-američkih odnosa

Si Đinping se nada da će sarađivati sa Trampom u upravljanju brodom kinesko-američkih odnosa

Beta pre 4 minuta
Dok Tramp pravi haos, Kina koristi priliku: Može li uspeti namera Pekinga da izazove dominaciju američkog dolara?

Dok Tramp pravi haos, Kina koristi priliku: Može li uspeti namera Pekinga da izazove dominaciju američkog dolara?

Danas pre 14 minuta