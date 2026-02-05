Najmanje 216 militanata ubijeno u Pakistanu, vojska kaže da je operacija okončana

ISLAMABAD - Najmanje 216 militanata ubijeno je u pakistanskoj pokrajini Beludžistan, saopštila je danas vojska Pakistana.

Kako se navodi, operacija je okončana, prenosi Rojters. Pakistanska policija u sredu je saopštila da je najmanje 58 osoba ubijeno u sukobima, kao i da među stradalima ima i policajaca i civila. Napadi su počeli u subotu koordinisanim napadima Beludžistanske oslobodilačke vojske (BLA) na škole, banke, pijace i bezbednosne objekte širom pokrajine. U međuvremenu, Savet bezbednosti UN osudio je najnoviji talas militantnih napada u jugozapadnom Pakistanu. U saopštenju