UKRAJINSKA KRIZA: Drugi dan mirovnih pregovora u Abu Dabiju

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.443. dan. Dok se drugog dana nove runde trilateralnih mirovnih pregovora u Abu Dabiju traži rešenje za okončanje rata borbe ne prestaju. Zbog ruskih udara, teškoj energetskoj situaciji ne nazire se kraj.

U ruskom granatiranju pijace u Druškovki u Donjeckoj oblasti poginulo je sedmoro ljudi, a najmanje 15 je ranjeno. Raketirana je i Hersonska oblast, život su izgubile tri osobe, a četiri su povređene. Napadnuti su i Krivi Rog, Odesa i Dnjepropetrovska oblast. Ministar energetike Denis Šmigalj kaže da je situacija u energetskom sektoru i dalje veoma teška, a da se Rusi spremaju za nove napade u narednoj nedelji. Delegacije Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država